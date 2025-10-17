Нижегородского полицейского обвинили в пособничестве нелегальному мигранту

В Кстове Нижегородской области силовики задержали начальника отдела по вопросам миграции одного из отделений полиции. По данным регионального управления СКР, офицер полиции знал о том, что иностранный гражданин находится в России незаконно, но из корыстных побуждений не задержал его.

В отношении офицера полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Обвиняемый арестован.

По данным УФСБ, иностранец представлял угрозу обороноспособности и безопасности страны.

Андрей Репин