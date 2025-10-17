Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с главой Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов во время встречи с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко рассказал о планах по строительству новых спортивных и оздоровительных объектов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности, господин Бречалов сообщил о начале строительства центра развития баскетбола рядом с набережной Ижевского пруда и семейного спортивного комплекса в районе Металлурга. «Комплекс будет включать два блока: спортивный с залом и бассейном, а также оздоровительный»,— отметил глава региона.

Дмитрий Чернышенко также поручил особое внимание уделить контролю завершения работ по реконструкции Ледового дворца «Ижсталь» и созданию модульного бассейна в Можге.

Анастасия Лопатина