В Риме взорвали автомобиль журналиста-расследователя Рануччи

В Риме произошел взрыв, повредивший автомобили итальянского журналиста-расследователя Сигфридо Рануччи и его дочери. ЧП произошло поздно вечером 16 октября на юге столицы Италии, рядом с домом господина Рануччи. Никто не пострадал.

«Моя дочь прошла там незадолго до взрыва, она могла бы погибнуть»,— приводит слова господина Рануччи Corriere della Sera. По информации издания, взрыв был такой мощности, что повредил не только машины, но и дом, у которого они были припаркованы. Как уточнил сам журналист, бомбу заложили под автомобиль.

На видеозаписях с места взрыва видны серьезно поврежденный капот машины и множество разбросанных обломков, которые разлетелись на несколько метров вокруг. На месте инцидента работают спецподразделения полиции и пожарные службы. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Сигфридо Рануччи — ведущий программы «Report» на государственном телеканале Rai. Специализируется на журналистских расследованиях.