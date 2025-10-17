В Угличе в столкновении Яавтобуса и легковушки пострадали люди

В Угличе Ярославской области в 06:35 произошло столкновение автобуса ЛиАЗ и легкового автомобиля Omoda, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия ДТП в Угличе

Фото: Скриншот видеозаписи камер наблюдения, «Жесть Ярославль» Последствия ДТП в Угличе

Фото: Скриншот видеозаписи камер наблюдения, «Жесть Ярославль»

В социальных сетях опубликована видеозапись момента аварии с участием Яавтобуса на углу улиц Ленина и Интернациональной. На ней видно, что оба транспортных средства проезжали перекресток, не снижая скорости. В результате столкновения автобус выехал за пределы проезжей части. Легковой автомобиль получил значительные повреждения.

«В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие 3 человека личного состава и 1 единица техники. Есть пострадавшие»,— сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Антон Голицын