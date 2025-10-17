Минфин Башкирии хочет урезать налоговые поступления в бюджеты районов и городов

Министерство финансов Башкирии предлагает уменьшить долю поступлений с налогов на малый и средний бизнес в бюджеты районов и городских округов. Сегодня исполняющая обязанности главы минфина Светлана Малинская представила проекты изменений налогового законодательства бюджетному комитету парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Из законопроектов следует, что в следующем году районные бюджеты получат не 100% от суммы, собранной по упрощенной системе налогообложения (УСН), а лишь 85%. Норматив отчислений в бюджеты городских округов сократится с нынешних 50% до 10%. Соответственно, доля поступлений в республиканский бюджет, наоборот, вырастет до 15% в случае муниципальных районов и до 90% в случае городов.

«По расчетам Минфина, реализация такой инициативы обеспечит дополнительные поступления в бюджет Республики Башкортостан в объеме 7,5 млрд руб.»,— написал в своем Telegram-канале депутат Курултая, экономист Рустем Ахунов.

Согласно последней редакции республиканского бюджета, поступления по УСН в этом году должны составить 5,8 млрд руб. По данным портала «Электронный бюджет», по итогам прошлого года поступления в консолидированный бюджет Башкирии от УСН составили около 19,98 млрд руб., из которых республиканский бюджет получил 6,17 млрд. Городские округа оставили себе 8,34 млрд, муниципальные районы — 5,47 млрд руб.

УСН действует для малого и среднего бизнеса (включая индивидуальных предпринимателей) с доходами менее 450 млн руб. в год, остаточной стоимостью имущества менее 200 млн руб. и с числом работников менее 130 человек. Применяющие такой налоговый режим юридические лица освобождаются от налога на прибыль (кроме налогов от дивидендов) и налога на добавленную стоимость (в случае, если доходы составляют менее 60 млн руб. в год). Для индивидуальных предпринимателей УСН означает освобождение от НДФЛ в части доходов от предпринимательской деятельности.

Идэль Гумеров