Полиция выясняет обстоятельства гибели двух человек в ДТП под Волгоградом

В Дубовском районе Волгоградской области в ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 06:25 сегодня, 17 октября, на 573 км ФАД «Сызрань — Саратов — Волгоград». Там столкнулись автомобили «КамАЗ» и «Хендай Акцент».

В результате аварии на месте погибли водитель и пассажир иномарки. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов