2026 год в Татарстане объявлен Годом воинской и трудовой доблести

Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил 2026 год Годом воинской и трудовой доблести. Об этом он сообщил на ежегодном послании Государственному Совету республики.

В своем выступлении господин Минниханов отметил вклад жителей Татарстана в поддержку участников специальной военной операции и их семей. Глава республики выразил благодарность всем военнослужащим и жителям республики, принимающим участие в гуманитарной помощи.

Также раис республики принял решение об учреждении почетного знака «За вклад в развитие добровольчества Республики Татарстан» и премии раиса республики «Добрый Татарстан».

Анна Кайдалова