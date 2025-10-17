Apple предустанавливают штрафы

Минцифры пригрозило Apple серьезными последствиями в случае неисполнения требований ФАС. В штаб-квартиру компании в Купертино служба направила официальное письмо 16 октября. Ведомство Максута Шадаева поддержало ее позицию, по которой корпорация должна по умолчанию при первой активации своей техники обеспечить возможность выбора российских поисковиков. Глава Минцифры привел в пример Google — компания исполнила похожие требования регулятора. Сейчас браузер и поисковик на iPhone и iPad устанавливаются без участия пользователя, до продажи. Минцифры добивается появления на устройствах так называемого окна выбора поисковых систем. В Москве ждут ответа до 31 октября, иначе последуют штрафные санкции.

При этом решить вопрос в юридической плоскости гораздо сложнее, чем с софтом или железом, заметил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель: «Закрытая система — это изначально концепция Apple в отношении всех своих продуктов, поэтому это происходит не только в России, но и в Евросоюзе. Регуляторы пытаются каким-то образом продавить другое решение. Корпорация будет взвешивать для себя, насколько это технологически возможно сделать для одной Российской Федерации, принимая во внимание, что де-юре iPhone официально в страну не поставляются и Apple официально здесь нет. Второй момент — риски, связанные со штрафными санкциями, которые может наложить ФАС в случае невыполнения данного предписания. Американская компания просчитает для себя последствия, риски и так далее. Практически для владельцев iPhone ничего не поменяется, потому что в текущем режиме при покупке нового смартфона Apple предлагает программы, предустановленные из российского магазина приложений. Открытого доступа в AppStore не появится. Это вопрос скорее исполнимости, насколько самый-самый суровый штраф страшен для корпорации. Но, опять же, все иностранные компании все равно анализируют ситуацию, ведь когда-то, может быть, они планируют официально вернуться в Российскую Федерацию, и это может помешать».

В 2022-м ФАС формально обвинила американскую компанию в «злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений для iOS». В 2024 году по этому делу Apple заплатила штраф более 1 млрд руб. Практика показывает, что в подобных переговорах вполне можно рассчитывать на результат, приемлемый для каждой из сторон, отметил руководитель направления закупок сетевого ритейлера X-Com Антон Гусев: «Если отмотать немножечко назад, то требования к компании Apple по поводу предустановки приложений уже звучали. Я говорю сейчас не о RuStore, речь тогда шла про "Госуслуги" и другие сервисы. В тот раз Apple это сделала, поэтому ничего не мешает установить поисковик, как того требует наше государство. Я думаю, что требования будут дальше расширяться или ужесточаться, здесь как ФАС захочет. В принципе, можно любую программу предустановить, и производитель может вполне легко это выполнить в тот момент, когда вы впервые включаете телефон. Любая жесткая позиция со временем меняется. Еще энное количество времени назад Apple говорила, что не будет ставить никакие другие магазины приложений. Теперь же в Европе уже разрешено это делать, как и вводить альтернативные виды оплаты».

Собеседники “Ъ FM” обращают внимание, что если Apple подчинится требованиям, то главным результатом окажется изменение цифровой среды смартфона. А при сохранении статус-кво, с точки зрения российских регулирующих органов, отечественная поисковая система «может быть поставлена в неравные конкурентные условия». При этом закон, предписывающий установку отечественного браузера, действует еще с 1 сентября.

