В Челябинске возбудили дело после нападения алабаев на детей

Управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по информации о нападении алабаев на двух детей. Проводится расследование по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Информация о нападении собак на двух школьниц была опубликована в telegram-канале «ЧП и ДТП | Регион 74 | Челябинск и область». Инцидент произошел во дворе одного из домов по улице Аральская в Металлургическом районе Челябинска. По данным публикации, дети катались на роликах, когда на них напали два алабая, выбежавших с частной территории. Одна из девочек получила травмы.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ольга Воробьева