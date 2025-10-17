Россельхознадзор требует с нижегородца 81 млн рублей за ущерб сельхозземлям

В Нижегородской области Россельхознадзор обратился с претензией к местному жителю, у которого в аренде находится участок почти 10 га в Сокольском районе. С него требуют выплатить почти 81 млн руб. в качестве возмещения ущерба, нанесенного землям сельхозназначения.

По данным Россельхознадзора, в сентябре 2025 года ведомство провело выездное обследование земельного участка. Инспекторы обнаружили, что 3 га сельхозземель захламлены отходами обработки и коммунальными отходами, среди которых мебель, картон, поролон и пластик.

По мнению надзорного ведомства, арендатор нарушил правила складирования отходов и защиты земель. Пока нижегородцу предлагают добровольно погасить ущерб. Если он не сделает это за 60 дней, Россельхознадзор обратиться в суд.

Андрей Репин