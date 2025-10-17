В Волгоградской области главу предприятия оштрафовали за невыплату зарплаты

В Волгоградской области суд вынес приговор в отношении гендиректора ООО «Береславское КХ» по уголовному делу о невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, фигурант не выплачивал заработную плату семи работникам предприятия коммунального хозяйства. Он задолжал им в общей сложности порядка 700 тыс. руб. Денежные средства, которые поступали на счет организации, гендиректор расходовал по своему усмотрению.

По решению суда фигурант получил штраф в 100 тыс. руб. На его автомобиль стоимостью свыше 700 тыс. руб. наложен арест с целью возмещения материального ущерба работникам.

Павел Фролов