Politico: ЕК хочет выделить Украине еще €25 млрд за счет российских активов

Еврокомиссия (ЕК) планирует выделить Украине дополнительный «репарационный кредит» на сумму €25 млрд за счет российских активов, замороженных в европейских банках. Об этом пишет Politico со ссылкой на внутренний документ ЕК.

Речь идет о расширении уже существующей инициативы по использованию доходов от российских активов, уточняет издание. Сейчас на счетах РФ в Европе находится около €140 млрд, и именно эти средства предлагается направить на финансирование Украины в форме кредита. При этом юридическая легальность такого шага пока не получила окончательной оценки. ЕК намерена изучить возможность выдачи «репарационного кредита» на активы, размещенные на личных счетах в частных банках Европы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает идею конфискации российских активов для кредитования Украины. Однако против этого выступает несколько европейских стран, в частности Бельгия. Чтобы обойти ее право вето, ЕК предлагает изменить процедуру голосования на саммите стран-членов Евросоюза.

Вопрос использования российских активов министры финансов ЕС могут рассмотреть на встрече в ноябре. Если решение будет принято, средства пойдут на укрепление технологической и промышленной базы оборонного сектора Украины и ее интеграцию в европейскую военную промышленность.

Ранее Еврокомиссия уже направляла Украине доходы от замороженных российских активов. Значительная их часть — более €200 млрд — находится в депозитарии Euroclear в Брюсселе. Представители Euroclear не раз выступали против экспроприации активов.