В Оренбуржье пресекли ввоз зараженной капусты брокколи из Узбекистана

В Оренбургской области остановили ввоз зараженной капусты из Узбекистана. Специалисты Россельхознадзора обнаружили на складе временного хранения в партии брокколи весом 11,9 т западного цветочного трипса, сообщили в ведомстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лабораторные исследования подтвердили наличие вредителя, что привело к запрету ввоза продукции. Виновное лицо привлекли к административной ответственности.

Владелец груза, получив уведомление, решил обеззаразить овощи. Эти меры помогли предотвратить распространение вредителя, способного нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству.