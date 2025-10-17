В Оренбуржье пресекли ввоз зараженной капусты брокколи из Узбекистана
В Оренбургской области остановили ввоз зараженной капусты из Узбекистана. Специалисты Россельхознадзора обнаружили на складе временного хранения в партии брокколи весом 11,9 т западного цветочного трипса, сообщили в ведомстве.
Лабораторные исследования подтвердили наличие вредителя, что привело к запрету ввоза продукции. Виновное лицо привлекли к административной ответственности.
Владелец груза, получив уведомление, решил обеззаразить овощи. Эти меры помогли предотвратить распространение вредителя, способного нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству.