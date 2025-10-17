В Оренбурге устанавливают обстоятельства гибели 16-летнего подростка, упавшего с 17-го этажа

Следственные органы организовали доследственную проверку по факту гибели 16-летнего подростка в Оренбурге. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

По информации ведомства, 17 октября поступило сообщение о падении подростка с общего балкона 17-го этажа многоквартирного дома на ул. Томилинской. От полученных телесных повреждений несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Следователи и следователи-криминалисты осмотрели место происшествия. Выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Руфия Кутляева