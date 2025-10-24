Улица как холст

Уличное искусство остается важной частью культурной повестки Нижнего Новгорода: по местному стрит-арту составляют путеводители для туристов, работы каталогизируют в масштабные исследования, создание новых муралов включают в программу крупнейших культурных мероприятий, вроде Первой международной биеннале экологического искусства этим летом. А сами художники по-прежнему ищут новые форматы взаимодействия с городской средой и жанры для высказываний о вечном. «Стиль» поговорил с ними об этих поисках и современном состоянии стрит-арт сцены.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Dyoma21, Василий Lst, Прятки (фрагмент, диптих)

Фото: Илья Большаков Александр Dyoma21, Василий Lst, Прятки (фрагмент, диптих)

Фото: Илья Большаков

Первые граффити в их современном виде стали появляться в Нижнем Новгороде с середины 1990-х годов. Создавались первые граффити-команды, тесно связанные с хип-хоп культурой, проходили самоорганизованные фестивали граффити. В начале 2000-х нижегородская граффити-сцена стала более заметной и целостной: появились первые холл-оф-фэймы — «локации, где рисовать, как правило, не запрещено, а также заброшенные и скрытые места» (Никита Nomerz, «Энциклопедия уличного искусства Нижнего Новгорода, 1980–2020»), фестивали стали общегородскими, а на уличных художников все больше обращали внимание СМИ и горожане.



Юрий Шалабаев, мэр Нижнего Новгорода: [читать...] — Администрация города совместно с уличными художниками ведет системную работу по преображению городской среды. В результате на улицах появляются масштабные арт-объекты, которые выполняют сразу несколько важных функций. Во-первых, стрит-арт позволяет визуально преобразить облик отдельных объектов и даже целых улиц, сделать его более современным, живым и креативным. Каждое граффити — это продуманная композиция, подчеркивающая культурные и исторические особенности Нижнего Новгорода. Именно эта задача является краеугольным камнем в подготовке всех работ. Уличное искусство становится элементом современного городского благоустройства, выполняя также функцию сохранения и поддержания в надлежащем виде объектов инфраструктуры. Вторая, не менее значимая особенность таких граффити, — их социальная направленность. Это не только декор и благоустройство — они транслируют важные для города и страны ценности. Работы становятся настоящими точками притяжения для нижегородцев и гостей города: их обсуждают, фотографируют, делятся ими в социальных сетях, их включают в туристические путеводители по городу. Некоторым нижегородским граффити, к примеру, не побоюсь этого слова, культовому «Крокодилу» на Канавинском мосту, уже почти 20 лет! Мэрия поддерживает сообщество нижегородских уличных художников и городские творческие объединения. При этом Нижний Новгород всегда открыт для диалога и с большим удовольствием встречает креативных и активных граффитистов из других регионов и стран. У нас неоднократно проходили тематические фестивали, которым всегда оказывается необходимая организационная поддержка.



Анна Нистратова, глава Института исследования стрит-арта: [читать...] — Уличный художник — это исследователь, человек, который любит город и всматривается в каждую трещинку, специально выбирая место, где сделать работу. Это человек, который очень много видит. Исследования городской среды нужно заказывать скейтбордистам и уличным художникам: первые ездят по городу на роликовых досках и чувствуют на себе каждую ямку, а вторые всматриваются в стены, идут вглубь, открывают разные вещи, которые простые люди могут никогда в жизни не заметить. Уличные художники — безусловно, патриоты города.



Новый виток развития уличного искусства пришелся на 2010-е годы, когда на место стрит-арт-первопроходцев пришло новое поколение художников со свежими идеями, смыслами и техниками. Только за время существования фестиваля «Место» (2017–2023) в городе появилось около 300 объектов уличного искусства. За более чем 30 лет жизни фестиваль стал визитной карточкой Нижнего Новгорода, а сам город был признан сообществом одной из неофициальных столиц российского стрит-арта.

Сегодня нижегородское уличное искусство представлено разными направлениями: граффити, постграффити, стрит-арт, микро-стрит-арт, партизанинг, уличный перформанс, неомурализм, паблик-арт. При создании своих работ уличные художники используют множество инструментов — от привычных аэрозольных баллонов до найденных предметов в заброшенных домах. Стрит-арт может появляться в городе как стихийно — по воле уличных художников и не санкционированно властями, так и согласованно, как в этом году на Первой международной биеннале экологического искусства. В рамках проекта «Воздух» семь российских художников создали на фасадах домов в Нижнем Новгороде муралы, посвященные экологическим проблемам: глобальному потеплению, сокращению биоразнообразия Земли, загрязнению воздуха и другим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лена Лисица, работа из серии «Человек в пустоте» Basir, Ave Следующая фотография 1 / 2 Лена Лисица, работа из серии «Человек в пустоте» Basir, Ave

«Каждые несколько лет в Нижнем Новгороде появляются новые уличные художники. Последний раз такой значительный всплеск был лет пять назад. Воспроизводство системы поддерживает как само активное арт-сообщество, так и другие, близкие уличному искусству. Немаловажную роль играет и заинтересованность в нем горожан», — отмечает исследователь уличного искусства Анна Нистратова. В конце июля вместе с Татьяной Агафоновой они представили книгу «365 уличных посланий на каждый день. Нижний Новгород» — первую часть из серии путеводителей по уличному искусству российских городов.

А месяц спустя презентацию своей книги «Части целого» провел нижегородский художник, создатель международного фестиваля уличного искусства «Место» Никита Nomerz. Книга представляет собой большое собрание уличных работ из одноименной серии. Презентация прошла в рамках параллельной программы персональной выставки Никиты Nomerz «Время собирать камни». Она объединила цикл работ из серии «Части целого», которая началась как стрит-арт проект и получила развитие в студийной практике. В экспозицию вошли графические работы, живопись на холсте, панно, скульптуры, объекты и инсталляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Nomerz, «Большой брат»

Никита Nomerz, «Большой брат»



«Уличного искусства сейчас будто бы меньше, но все всегда волнообразно, — комментирует Никита Nomerz современное состояние индустрии. — Нельзя не учитывать современный контекст, который сильно ограничивает художников в реализации. При этом всегда поступает молодая бурлящая кровь, всегда есть авторы, которые активно работают и, очевидно, заметны, как the.lovemarket или тайный коллектив, который рисует ключи по всему городу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Mera

Никита Mera



Художник Никита Мера, соавтор журнала об истории граффити-культуры в Нижнем Новгороде «Чертовщина», отмечает, что в последнее время в городе стало меньше художников, делающих «что-то уникальное», а также партизанского стрит-арта (партизанинг — несанкционированные художественные высказывания или действия, направленные на переосмысление и обустройство городской среды — «Ъ».): «Это можно связать с уходом многих авторов в студийные практики и социальными изменениями последних лет. Возможно, на смену стрит-арту пришли более замкнутые в себе явления. Например, многие граффити-райтеры переходят от шрифтов к абстракции и фигуративным композициям — постграффити. Сегодня почти не осталось субкультур в чистом виде, все постоянно перемешивается: граффитчики рисуют муралы, модная молодежь — абстракцию валиками, дизайнеры — граффити-шрифты, а подростки — аниме-девочек на Алексеевской».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гражданка Сердце, «Ты здесь на своем месте»

Гражданка Сердце, «Ты здесь на своем месте»



«Творческая трансформация сообщества очевидна: многие признанные художники перешли от уличных работ к студийным проектам, а если их работы и появляются на улице, то очень редко. При этом новое поколение художников активно экспериментирует с форматами и материалами, создавая небольшие, но значимые работы», — добавляет художница Гражданка Сердце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Этогде, «Маска»

Никита Этогде, «Маска»



Другой соавтор «Нижегородской чертовщины» художник Никита Этогде считает, что в уличном искусстве города сегодня преобладает граффити: «Оно везде, оно на виду, поэтому новые ребята продолжают появляться, и эта субкультура продолжает жить. Стрит-арт — более сложная вещь. Цель граффити — максимально распространить свое имя и название команды. Цель стрит-арта — донести идею, посыл. У стрит-арта были пики популярности, но сейчас он будто переживает небольшой спад. Зато появляется много тактильного микро-стрит-арта. Люди не совсем из уличной среды, но очень в ней заинтересованные, делают маленькие внедрения в городскую среду — клеят наклейки, маленькие барельефы, трафареты, плакаты. Это быстрый вариант распространения себя или идеи». Классические же варианты стрит-арта, например полумуральные работы, по словам художника, «периодически появляются, но часто быстро закрашиваются».

«Вызовы времени никуда не делись, — соглашается Гражданка Сердце. — Благо­устройство города иногда приводит к утрате уникальных работ, исторические здания с арт-объектами на них порой попадают под снос. Однако это естественная часть жизни стрит-арта. Каждая работа имеет свой жизненный цикл — так было всегда. Исчезновение одной работы неизбежно приводит к появлению другой, и в этом заключается особая магия уличного искусства». По мнению художницы, главная особенность нижегородского уличного искусства — в том, что художники активно работают со старыми деревянными домами, «гармонично взаимодействуя с историческим пространством и архитектурным наследием»: «В этом творческом подходе чувствуется искренняя любовь и бережная забота о городе».

Анастасия Титова