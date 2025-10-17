Жителю Челябинской области дали три года условно за кражу икон из храма

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор жителю поселка Петровский Красноармейского района, обвиняемому в краже икон. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщает прокуратура Челябинской области.

Суд установил, что 8 января 2025 года южнуоралец, находясь в челябинском храме «Святителя Василия Великого», похитил две иконы «Не рыдай мене мати» и «Собор преподобных старцев Оптинских». Первая, согласно заключению эксперта, является культурной ценностью и стоит 15 тыс. руб. Цена второй иконы — 1,5 тыс. руб.

Суд признал жителя поселка Петровский виновным по ч. 1 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность). При этом его адвокаты настаивали на квалификации действий по 158 УК РФ (кража) и прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, поскольку похититель вернул иконы, а представители храма простили его и не имели претензий.