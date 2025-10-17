Суд арестовал имущество бывшего члена совета директоров «Альфа-Банка» Галицкого

Пресненский суд Москвы наложил арест на имущество бывшего члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого на сумму 435 млн руб. Имущество арестовали в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества с его бывшей супругой Алией Галицкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Галицкий (фото 2020 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Галицкий (фото 2020 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным «РИА Новости», речь идет о недвижимости только на территории России. При этом рыночная стоимость арестованного имущества может превышать 1,2 млрд руб., для уточнения назначена судебная экспертиза.

В перечень арестованного имущества вошли квартира и два машиноместа на Патриарших прудах, коттедж в элитном поселке «Миллениум-парк» на Новорижском шоссе, а также апартаменты в клубном доме «Тургенев» на Сретенке. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.

Алия Галицкая подала иск о разделе имущества в начале октября. Кроме того, рассматривается встречный иск Александра Галицкого о взыскании алиментов с бывшей жены на двоих детей, имеющих гражданство России и США.

По решению Верховного суда штата Калифорния, после развода дети остались с матерью. Женщина проживала с детьми в Подмосковье. Однако в мае Александр Галицкий забрал дочерей из школы и увез в неизвестном направлении.

Адвокат Алии Галицкой Рубен Маркарьян сообщил агентству, что она обращалась в правоохранительные органы США с заявлением о похищении детей, но ответа не последовало. После этого она подала заявление в России. Госпожу Галицкую опросили в УВД ЦАО. Женщина узнала, где находятся дети, и встретилась с ними в Швейцарии. Забрать детей в Россию она не смогла, поскольку их документы были у отца.

В своем же иске Александр Галицкий указывал на «большую привязанность» детей к нему, просил определить их место проживания с отцом и взыскать с бывшей супруги алименты — треть дохода до совершеннолетия старшей дочери и четверть дохода до совершеннолетия младшей.

Александр Галицкий покинул совет директоров «Альфа-банка» вместе с IT-предпринимателем Сергеем Мацоцким весной 2023 года. Последний в июле этого года был заочно арестован по делу о взятке.