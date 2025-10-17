Апелляция отменила приговор экс-начальнику управления капстроительства Перми

Пермский краевой суд направил на новое рассмотрение в первую инстанцию уголовное дело в отношении Ирины Чирковой, бывшего руководителя управления капитального строительства городской администрации. Об этом сообщает Properm.ru.

В июле этого года Ленинский районный суд признал ее виновной в получении взятки в размере 5,45 млн руб. от предпринимателя Сергея Микова. За эти деньги госпожа Чиркова оказывала общее покровительство в приемке объектов, которые строила компания взяткодателя. Сама фигурантка факт получения денег не отрицала, но утверждала, что брала их взаймы на покупку квартиры, поскольку прежней лишилась из-за микрозаймов сестры.

В ходе прений гособвинение предлагало назначить ей наказание в виде десяти лет лишения свободы и штрафа в размере 54,5 млн руб. Суд первой инстанции приговорил Ирину Чиркову к шести годам и штрафу 27,5 млн руб. Наказание назначено ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи о получении взятки в особо крупном размере. На этот приговор защитник госпожи Чирковой Максим Вдовиченко направил апелляционную жалобу.