«Очередной раунд эскалации отсрочен»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с большим воодушевлением оценил возможность личной встречи Владимира Путин и Дональда Трампа в Будапеште. Предварительная договоренность об этом достигнута накануне в ходе телефонного разговора президентов России и США. Темы саммита должны согласовать переговорщики с обеих сторон. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает венгерского премьера единственным, кто однозначно выиграл в сложившейся ситуации.

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа длился более двух часов. Однако если предположить последовательный перевод и обязательные в таких случаях комплименты друг другу, а также обсуждение перспектив светлого будущего двусторонних отношений, то на главную тему (украинское урегулирование) времени осталось меньше. Можно предположить, что для Москвы главное сейчас сбить накал страстей и возобновить диалог. Собственно, и для Америки тоже. Отчасти указанная цель достигнута. С высокой долей вероятности вопрос с передачей Украине крылатых ракет Tomahawk перестает быть актуальным. Хотя, как говорится, всякое возможно. Пока же планируется, что сперва пройдут переговоры делегаций. Затем — двусторонний саммит, предварительно, в Будапеште. И здесь есть интрига, как Владимиру Путину добираться в столицу Венгрии через недружественные страны. Хотя, конечно, вопрос этот при желании решаемый.

Судя по тональности разговора, Кремль по-прежнему предлагает «вынести Украину за скобки», сделав акцент на двусторонних отношениях.

В ходе очередной личной встречи можно также в очередной раз попробовать склонить президента Соединенных Штатов на свою сторону, убедить, излагая факты. Трамп, со своей стороны, тоже говорил о «шикарных перспективах» экономического взаимодействия, но после заключения мира. Однако не все так однозначно. Личная встреча двух лидеров состоится лишь после предварительных переговоров на уровне делегаций. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на первом этапе планируется телефонный разговор госсекретаря Марко Рубио и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Затем они, видимо, также встретятся. По идее, нужно найти некое согласованное решение, чтобы президентам не лететь в Будапешт ради самой встречи. Задача эта не из легких. На сегодня позиции Москвы и Киева расходятся кардинально, сблизить их до сих пор не удавалось. Возможно, со стороны Путина могли прозвучать некие новые предложения с тем, чтобы Трамп их передал Зеленскому, который 17 октября должен посетить американскую столицу.

Что еще важно подчеркнуть: теперь главным переговорщиком с американской стороны будет госсекретарь Марко Рубио. Его позиция в отношении РФ, хоть и не противоречит Трампу, но всегда была достаточно жесткой, тогда как удобный, привычный и почти что наш Стив Уиткофф, похоже, отходит в сторону в переговорах по Украине.

Теперь ход за Владимиром Зеленским, для которого предстоящие переговоры в Вашингтоне явно не станут легкой прогулкой. Кто точно выиграл от всей этой ситуации, так это Виктор Орбан.

Российско-американский саммит в Будапеште повышает акции венгерского премьера, что поможет ему выиграть предстоящие выборы. Впрочем, встреча может и не состояться, если, как было сказано выше, не удастся найти согласованное решение. В качестве вывода можно сказать, что на сегодня можно говорить лишь о некотором снижении накала страстей. Очередной раунд эскалации лишь отсрочен. Развязка пока что не наступила, не говоря уж о мире.

Дмитрий Дризе