В Энгельсском районе на пожаре погиб человек

В Энгельсском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожар произошел накануне, 16 октября, в селе Квасниковка. Там горели частный деревянный дом и автомобиль. Огонь охватил 108 кв. м.

С пожарными связалась супруга хозяина дома, как только заметила дым. Ей и сыну-подростку удалось спастись. При ликвидации пожара специалисты нашли тело 52-летнего мужчины. Согласно предварительным сведениям, огонь мог возникнуть в результате короткого замыкания электропроводки.

Павел Фролов