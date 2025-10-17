Главный тренер «Амкара» избавился от приставки и.о

Главный тренер Ярослав Мочалов избавился от приставки «и.о.». Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда». В пресс-службе «Амкара» подтвердили «Ъ-Прикамье» эту информацию. «Для меня эти обязанности не новые, но работать в таком клубе, как “Амкар Пермь” — с его давней историей и большой зрительской аудиторией — большой шаг вперед», — отметил господин Мочалов.

Фото: ФК «Амкар» Ярослав Мочалов

Ярослав Мочалов родился 29 сентября 1979 года в Саранске. Ранее специалист возглавлял футбольный клуб «Саранск», также работал в штабах брянского «Динамо», «Чайки» и «Мордовии». Исполняющим обязанности главного тренера Ярослав Мочалов был назначен в начале сентября этого года после того как тренерский штаб покинули Александр Кульчий и Владимир Усин.