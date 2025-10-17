«Таттелеком» закупит 1,7 млн метров электрического кабеля на 15,3 млн

В Казани ПАО «Таттелеком» закупит коаксиальный кабель RG-6 (или эквивалент) общей протяженностью 1,7 млн метров на 15,3 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ «Таттелеком» закупит 1,7 млн метров электрического кабеля

Коаксиальный кабель RG-6 применяется для передачи видео-, аудиосигналов и данных. Он используется в системах кабельного и спутникового телевидения, интернет-сетях, а также в системах видеонаблюдения.

ПАО «Таттелеком» — телекоммуникационный оператор Татарстана, предоставляющий услуги доступа в интернет, мобильной и фиксированной связи, телевидения и видеонаблюдения.

