Пермская компания при поддержке Фонда развития промышленности запускает производство стройматериалов

Пермское ООО «Хайпекс», входящее в строительную группу «Развитие», начало производство труб из сшитого полиэтилена и фитингов. Мощность установленной линии экструзии составляет 3,8 млн пог. м трубы, а двух термопластавтоматов — более 12 млн штук фитингов ежегодно. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Объем инвестиций в создание нового производственного комплекса, который будет включать четыре очереди, превысит 740 млн руб., из них 590 млн руб. компания получит в виде льготного займа от федерального Фонда развития промышленности (ФРП). Консультационную поддержку при подаче заявки на заем оказал региональный ФРП Пермского края.

Трубы из сшитого полиэтилена PEX-a применяются для отопления, холодного и горячего водоснабжения, систем искусственного подогрева полов, открытых площадок, парников, теплиц, футбольных полей. Фитинги PPSU устанавливаются на стыках труб для разветвления, поворотов, переходов на другой диаметр. Они отличаются высокими механическими свойствами, точностью геометрии, герметичностью соединений, что подтверждено лабораторными испытаниями.

В рамках инвестпроекта «Хайпекс» купит и установит 24 единицы производственного оборудования. После запуска всех линий и выхода на проектную мощность предприятие будет выпускать ежегодно до 15 млн пог. м труб различного диаметра и до 37,8 млн штук фитингов к ним. Потенциальными потребителями продукции пермского предприятия выступают строительные и оптовые компании по поставкам строительных материалов и инженерного оборудования. До 5% выпускаемой продукции будут использовать строительные компании, входящие в группу «Развитие».

«Группа компаний "Развитие" нацелена на диверсификацию бизнеса. Благодаря финансированию со стороны федерального Фонда развития промышленности нам удалось в короткий срок выйти на опытное производство продукции из сшитого полиэтилена и фитингов к ним. Сейчас происходит слаживание и отстройка промышленного производства параллельно с лабораторными испытаниями произведенных образцов продукции»,— рассказал генеральный директор ООО «Хайпекс» Николай Кочкин.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее неоднократно подчеркивал, что механизмы поддержки, которые предлагают предприятиям федеральный и региональный фонды развития промышленности, востребованы компаниями Прикамья. «Займы ФРП — это действенный механизм укрепления экономики, создания новых рабочих мест и увеличения поступлений в региональный бюджет. Пермская промышленность имеет колоссальный потенциал для роста, а в условиях санкций, введенных против России, спрос на наши технологии и решения возрастает. Это открывает хорошие перспективы для развития самих предприятий и для стабилизации социально-экономической обстановки в регионе»,— заявлял Дмитрий Махонин.

По данным минпромторга Пермского края, за 2024 год федеральным Фондом развития промышленности и региональным ФРП было профинансировано 16 проектов промышленных предприятий Прикамья на общую сумму займов 4,8 млрд руб.