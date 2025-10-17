В Ярославле автомобиль сбил ребенка

16 октября в 21:32 в Ярославле на Ленинградском проспекте произошло ДТП, в котором пострадал ребенок-пешеход. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место ДТП

Фото: УМВД России по Ярославской области Место ДТП

Chevrolet под управлением водителя 1975 года рождения наехал на мальчика 2011 года рождения. На фотографии УМВД России видно, что ДТП произошло в районе пешеходного перехода.

«В результате ДТП пешеход нуждается в амбулаторном лечении. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в УМВД России по Ярославской области.

По данным Госавтоинспекции области, за последние трое суток произошло семь наездов на пешеходов. В результате пострадали семь человек, среди которых двое несовершеннолетних. Пять ДТП произошли по причине непредоставления преимущества в движении пешеходам.

Антон Голицын