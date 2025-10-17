Курганца осудили за гибель велосипедиста в аварии

Курганский городской суд признал виновным местного жителя в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель велосипедиста (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и лишили прав на три года, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Суд установил, что поздним вечером 8 сентября 2023 года водитель ВАЗ 21083 с прицепом в состоянии алкогольного опьянения на улице Свободы наехал на движущегося впереди 43-летнего велосипедиста. Потерпевший получил тяжкие травмы, от которых скончался через 11 дней.

Помимо основного наказания, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании с виновника аварии 2 млн руб. в счет компенсации морального вреда.

Виталина Ярховска