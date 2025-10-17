СЭГЗ победил в конкурсе коллективных договоров среди удмуртских предприятий

Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) занял первое место в конкурсе «Лучший коллективный договор 2024 года» от Федерации профсоюзов Удмуртии, сообщает пресс-служба предприятия.

«Такая высокая оценка — результат конструктивного диалога между администрацией и профсоюзным комитетом предприятия, социального партнерства, которое отражается на всех социальных программах для работников»,— рассказал председатель первичной профсоюзной организации заводатСергей Коротков. Он добавил, что совместно с администрацией предприятия идет работа над увеличением числа льгот.

Напомним, коллективный договор — соглашение между организацией и профсоюзом, в котором прописаны условия труда и социальной поддержки заводчан и ветеранов СЭГЗ, обеспечение работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, ремонты помещений и др. Среди мер поддержки — поездки в санатории-профилактории, бесплатные путевки на море и скидки на детские смены в лагерях.

Федерация проводит такой конкурс уже 15 лет. За это время завод пять раз становился его победителем. «Вместе с профсоюзным комитетом будем стремиться к тому, чтобы наш коллективный договор и в дальнейшем учитывал все самые современные направления социального развития»,— сказал гендиректор предприятия Алексей Беляев. Он отметил высокую производственную планку и «сильную социальную работу».