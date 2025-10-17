В МВД рассказали о схеме мошенничества с газовым оборудованием

В России появилась новая схема мошенничества, связанная с техническим обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО). Как пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД, аферисты пользуются изменениями в законодательстве 2023 года, согласно которым договоры на обслуживание газового оборудования должны заключаться только со специализированными организациями.

Мошенники звонят гражданам и напоминают о якобы вступивших в силу новых правилах, тем самым убеждая срочно оформить договор на обслуживание ВДГО или ВКГО. Для правдоподобности они называют «номер талона» на перезаключение договора и предлагают подтвердить его через специальный сайт. На самом деле это фишинговый ресурс, имитирующий официальный.

После ввода на фальшивом сайте контактных данных жертве приходит уведомление о якобы отправленном СМС. Затем мошенники перезванивают и требуют продиктовать код из сообщения. Получив доступ к личному кабинету или банковской информации, злоумышленники подключают «актеров», которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Мнимые представители ведомств угрожают потерей денег и убеждают перевести сбережения на так называемый «безопасный счет».

В МВД призвали граждан быть внимательными, не сообщать коды из СМС посторонним и проверять информацию о необходимости заключения договоров только через официальные ресурсы государственных органов или уполномоченных компаний.