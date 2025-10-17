В Курганской области пресекли контрабанду 10 тонн ракообразных

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям вместе с зауральским УФСБ пресекли попытку контрабанды особо ценного биологического ресурса — рачка артемии. На границе задержана фура, перевозившая более 10 т ракообразных, сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Артемии были упакованы в пластиковые мешки. Документов, подтверждающих законность их вылова, у перевозчиков не было. Груз особо ценного ресурса передан на биологическую экспертизу для определения сумма ущерба.

Ранее Макушинский районный суд признал местного жителя виновным в незаконной добыче водных биоресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ) и приговорил к штрафу в размере 600 тыс. руб. с запретом заниматься добычей в течение одного года. Приговор не вступил в законную силу.

В курганском УФСБ подчеркивают, что бесконтрольный вылов рачка, по оценкам специалистов, грозит необратимому сокращению популяции в водоемах региона. Мероприятия по установлению недобросовестных арендаторов, превышающих установленные квоты добычи, и браконьеров, наносящих экологический ущерб, продолжаются.