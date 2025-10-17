В аэропорту Уфы сняли ограничения на прием и вылет рейсов

Аэропорт Уфы вновь может принимать и отправлять авиарейсы. О снятии ограничений сообщили в пресс-службе аэропорта в 8:56 (по местному времени), а в 9:07 об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Об ограничениях господин Кореняко сообщил в 5:55, они вводились «для обеспечения безопасности полетов». По данным Росавиации, в период действия ограничений на запасные аэродромы отправились четыре воздушных судна, выполнявшие рейсы в Уфу.

Идэль Гумеров