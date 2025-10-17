Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры

Посольство Японии намерено открыть визовые центры на территории России. Это следует из документов на официальном сайте дипмиссии. Инициатива связана с резким ростом числа заявлений от российских туристов, желающих посетить страну.

Для организации визовых процедур японское посольство объявило конкурс проектов на назначение уполномоченного агентства. Последнее будет заниматься приемом документов, вводом данных, помощью в проверке, сбором визового сбора и возвратом паспортов. По плану, новый визовый центр начнет работу в начале 2026 года, при этом его точное местоположение пока не уточняется. Период реализации проекта запланирован с 9 января по 31 марта 2026-го.

Открытие визовых центров, пояснили в посольстве, позволит оптимизировать процесс обработки заявлений и разгрузить сотрудников дипмиссии.

За первые девять месяцев 2025 года количество выданных виз россиянам превысило показатели за весь предыдущий год. К сентябрю их число достигло 60 тыс.