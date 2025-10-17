Седьмая ветеринарная клиника открылась в Ижевске

Новую ветеринарную клинику открыли в Устиновском районе Ижевска на улице Н. Шишкина, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Она была создана по запросу жителей нового микрорайона и оснащена современным диагностическим и лечебным оборудованием.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Клиника включает хирургический кабинет для плановых и экстренных операций, терапевтический кабинет и кабинет визуальной диагностики, где проводятся исследования, включая анализ крови и ультразвуковую диагностику.

«В новой клинике будет проводиться льготная стерилизация и бесплатная вакцинация от бешенства. Программы стерилизации и вакцинации формируют ответственное отношение к домашним питомцам и помогают сократить численность бездомных животных, что, в свою очередь, снижает нагрузку на приюты и уменьшает количество животных на улице»,— подчеркнул заместитель председателя правительства Удмуртии Роман Габдрахманов.

Анастасия Лопатина