Экс-директору по производству кемеровского аэропорта дали 5 лет условно

Центральный районный суд Кемерова вынес приговор в отношении экс-директора по производству аэропорта Кемерова. Его признали виновным в коммерческом подкупе (ч.7 ст. 204 УК РФ, максимальное наказание до девяти лет лишения свободы). Подсудимому назначили пять лет условно и штраф в размере 1 млн 20 тыс. руб., сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Согласно картотеке суда, речь идет об Иване Крапчетове.

По версии следствия, с 2023-го по 2025 год фигурант дела получил от бизнесмена в общей сложности 500 тыс. руб. Взамен он провел ускоренную и беспрепятственную отправку груза авиатранспортом, в том числе во внерабочее время, без заключения договора и оплаты услуг в установленном порядке, считают правоохранители.

Кроме условного срока суд конфисковал в доход государства денежную сумму, соответствующую размеру подкупа.

Александра Стрелкова