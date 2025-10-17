Почти на четыре часа задержался рейс из Челябинска в Шарм-эш-Шейх

В аэропорту Челябинска вылет самолета в Шарм-эш-Шейх задержался почти на четыре часа. Причиной стало позднее прибытие авиарейса. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта.

Рейс осуществляет авиакомпания «Россия». Согласно онлайн-табло, самолет вылетел 17 октября в 10:50 вместо планируемых 7:10. Указано, что авиарейс из Шарм-эш-Шейха также позднее прибыл в Челябинск. Его ожидали в 7:00, однако самолет прилетел в 9:31. В настоящий момент посадка на борт завершена.

Неделю назад авиакомпания «Россия» также задержала рейс в Шарм-эш-Шейх. 10 октября самолет должен был вылететь из Челябинска в 7:10, однако пассажирам пришлось ждать отправления до 17:20.

Ольга Воробьева