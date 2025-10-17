В Петербурге задержали директора службы заказчика администрации по делу о взятке

Директора «Службы заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» Александра Маслова задержали. Его подозревают в получении взятки в размере 1 млн руб. На допросе задержанный признал вину. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, мужчина потребовал 965 тыс. руб. от подрядчика, который выполнял ремонтные работы в Приморском районе. В обмен чиновник обещал содействие при приемке выполненных работ и дальнейшее покровительство, следует из заявления. Директора службы задержали во время оперативного эксперимента — после того, как он получил деньги.

По информации источника 78.ru, подрядчик занимался ремонтом детского сада № 78. Стоимость контракта составила более 8 млн руб. Предприниматель сам обратился в правоохранительные органы после получения требования о взятке, утверждает собеседник издания.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки должностным лицом в крупном размере. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения.