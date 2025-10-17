Швейная фабрика в Лысьве построит новый складской терминал

Лысьвенская швейная фабрика построит новый складской терминал вблизи перекрестка улиц Мира и Балахнина в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта. Об этом пишет местная газета «Искра».

Вблизи здания фабрики, на ул. Кострова, 36, руководство фабрики возводит комплекс для производственных нужд. Инвесторы установят конструкции общей площадью около 520 кв. м для складского хозяйства и вспомогательных подразделений. Также оборудуют тротуар вдоль территории фабрики и дополнительную полосу движения на подъеме ул. Балахнина от перекрёстка с ул. Мира.

Кроме того, руководство фабрики переобустроит здание бывшего «Банка Москвы» на ул. Смышляева: там появится отель с ресторанным комплексом на первом этаже.