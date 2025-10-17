Под Пензой в пользу подростка взыскали 50 тыс. за травмы от укусов собаки

В Кузнецке Пензенской области суд по иску прокуратуры взыскал в пользу 15-летнего подростка компенсацию морального вреда, причиненного в результате укуса безнадзорной собаки. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что подросток подвергся нападению бездомной собаки в феврале этого года на улице 2 Заречная в Кузнецке. С укушенными ранами ног его увезли в медучреждение.

По итогам проверки надзорное ведомство попросило суд взыскать с администрации Кузнецка в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда. Суд взыскал 50 тыс. руб. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов