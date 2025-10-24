Вкус на высшем уровне
В Нижнем Новгороде вручили ресторанную премию Wheretoeat Center 2025
Нижегородские рестораторы — снова главные герои ежегодной престижной премии Wheretoeat (WTE). Любимые проекты горожан и гостей Нижнего Новгорода вошли в число лучших в стране, а некоторые специальные номинации Wheretoeat Center были полностью сформированы из наших претендентов. «Стиль» изучил итоги рейтинга, чтобы знать, где теперь заранее бронировать столики.
Фото: Мария Атяпшева
9 октября на Нижегородской ярмарке состоялось вручение премий регионального рейтинга WTE — Wheretoeat Center 2025. Как и в прошлом году, Нижнему Новгороду есть кем гордиться. В целом нижегородские рестораны завоевали 12 наград премии.
Сергей Яковлев, министр туризма и промыслов Нижегородской области: [читать...]
— Мы гордимся успехом нижегородских ресторанов, ежегодно получающих десятки наград. Наши заведения демонстрируют богатые кулинарные традиции и высокое качество обслуживания, способствуя популяризации местной кухни среди гостей и жителей. Каждая награда — это признание высокого уровня гастрономического искусства региона и вклад отрасли в развитие туристической привлекательности. Мы всегда готовы поддерживать инициативы, направленные на продвижение региональной гастрономии и привлечение туристов, заинтересованных в насыщенных культурных впечатлениях.
Ирина Тиусонина, основатель и генеральный продюсер проекта Where Awards: [читать...]
— Центральный и Приволжский регионы выделяются исключительной динамикой. Наряду с насыщенной культурной жизнью, здесь активно развивается гастрономическая сфера: обновляются рейтинги, появляются новые проекты, в числе которых — камерные крафтовые заведения с продуманным меню и душевным подходом, одновременно в небольших городах открываются рестораны высокой кухни. Рекордное количество городов-представителей в лонг-листе лишь подтверждает безграничный потенциал региона, что позволяет нам с уверенностью говорить о новых открытиях на нашей гастрономической карте.
Второе место занял ресторан «19», третье место — «Кусто», четвертое место — Yale, пятое место — Red Wall, седьмое место — «Парк культуры», девятое место — Pinci.
В специальной номинации «Шеф-повар года» победил Александр Николаенко («19»), премия «Женщина шеф-повар года» досталась Сабине Мельничук («Кафе 38»). «Сомелье года» признали Наталью Смирнову (Red Wall и «Цитадель»), «Официантом года» стал Никита Гладышев (Pinci). Премию «Выбор СМИ» получил ресторан Red Wall, победителем в номинации «Бар года» стал Travnik.
«Победы наших рестораторов — это очередное подтверждение, что нижегородский регион является одним из ведущих гастрономических центров страны», — прокомментировал итоги премии министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
Нижегородская ярмарка неслучайно была выбрана в качестве площадки для чествования победителей: в октябре 2022 года правительство Нижегородской области и организаторы WTE заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития гастрономического туризма, а в прошлом году региональное минтуризма получило награду в специальной номинации премии «За вклад в гастрономическое развитие региона».
Чуть раньше организаторы представили итоги федерального рейтинга WTE. В этом году в сотню лучших ресторанов страны снова вошли нижегородские «19» (49 место), Yale (54 место), «Кусто» (55-56 место), а также «Парк Культуры» и Vinedo (100-105 позиции).
Как выбирают
Международная ресторанная премия Wheretoeat (WTE) учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Ежегодно формируются общий федеральный и региональные рейтинги: в ходе тайного голосования эксперты оценивают рестораны Москвы, Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, Центра России, Юга России, Татарстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Эксперты — профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетные представители специализированной прессы: владельцы и управляющие ресторанов, отельеры, шеф-повара, сомелье, виноделы, бармены, представители деловых кругов, журналисты, блогеры. В общероссийской коллегии 500 человек, в каждом регионе — своя коллегия из 100 местных экспертов. У журналистов есть своя специальная номинация — «Выбор СМИ».
Где наши
В шорт-лист регионального рейтинга Wheretoeat Center, состоящий из 52 заведений, в этом году вошли 17 нижегородских ресторанов: «19», «Беzухов», Brera, Escape Restaurant, Fiorentina, «Гусь в яблоках», «Краса», «Кусто», Mitrich Steakhouse, «Министерство Завтраков», «Москва-Стамбул», Pinci, «Парк Культуры», Red Wall, «Цейлон», Yale и «Юла Пицца». Многим из них удается удерживать позиции в числе лучших уже несколько лет подряд (и отсутствие там свободных столиков даже будним вечером — лучшее подтверждение объективности экспертов), а несколько новых заведений попали в рейтинг уже в год открытия — это тоже о многом говорит.
Кроме того, регион был представлен в шести специальных номинациях, причем некоторые из них были практически полностью, а иногда и на 100%, сформированы из наших профессионалов. Так, на звание шеф-повара года претендовали нижегородские шефы Дмитрий Данилов («Кусто», Negroni Bar, Fiorentina), Дмитрий Дмитриенко (Mitrich Steakhouse, Yale), Олег Колисниченко (Pinci, «Москва-Стамбул») и Александр Николаенко («19»). Конкуренцию им составлял только Антон Рубцов из костромских «Грозы» и «Сыровара».
Та же история — с лучшими барами: альтернативой нашим Franky, Negroni Bar, Rozas, Travnik и «Медные трубы» стал только воронежский «Архив».
В пятерке лучших сомелье года — вообще все нижегородцы: Виктория Бродская, представляющая холдинг «Еда и Культура Project», Дмитрий Ехин (Vinedo), Наталья Смирнова (Red Wall, «Цитадель»), Кирилл Сулима (IlyinGroup), Вячеслав Уваров (Berёzka Group). «Выбор СМИ» тоже был полностью за нашими ресторанами: «19», Red Wall, Yale, «Кусто», «Самовар да утки».
В номинации «Шеф-кондитер года» Нижний представили Анна Кадникова (Ribs), Екатерина Калинина (Brera), Рушана Кухтина («Министерство Завтраков», Pasters, Salut! Specialty coffee) и Сабина Мельничук («Кафе 38»), которая также вошла в шорт-лист лучших женщин шеф-поваров Центра России.
Красноречивее всего масштаб достижений нижегородских рестораторов передает география регионального рейтинга: к Центру России организаторы WTE относят больше 30 городов, в том числе такие заметные туристические центры как Пермь, Самару, Уфу, Кострому, Тверь. В каждом из них есть свои яркие гастрономические точки, но тренды, судя по всему, снова задает Нижний.