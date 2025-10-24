Вкус на высшем уровне

Нижегородские рестораторы — снова главные герои ежегодной престижной премии Wheretoeat (WTE). Любимые проекты горожан и гостей Нижнего Новгорода вошли в число лучших в стране, а некоторые специальные номинации Wheretoeat Center были полностью сформированы из наших претендентов. «Стиль» изучил итоги рейтинга, чтобы знать, где теперь заранее бронировать столики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Атяпшева Фото: Мария Атяпшева

9 октября на Нижегородской ярмарке состоялось вручение премий регионального рейтинга WTE — Wheretoeat Center 2025. Как и в прошлом году, Нижнему Новгороду есть кем гордиться. В целом нижегородские рестораны завоевали 12 наград премии.



Сергей Яковлев, министр туризма и промыслов Нижегородской области: [читать...] — Мы гордимся успехом нижегородских рес­торанов, ежегодно получающих десятки наград. Наши заведения демонстрируют богатые кулинарные традиции и высокое качество обслуживания, способствуя популяризации местной кухни среди гостей и жителей. Каждая награда — это признание высокого уровня гастрономического искусства региона и вклад отрасли в развитие туристической привлекательности. Мы всегда готовы поддерживать инициативы, направленные на продвижение региональной гастрономии и привлечение туристов, заинтересованных в насыщенных культурных впечатлениях.



Ирина Тиусонина, основатель и генеральный продюсер проекта Where Awards: [читать...] — Центральный и Приволжский регионы выделяются исключительной динамикой. Наряду с насыщенной культурной жизнью, здесь активно развивается гастрономическая сфера: обновляются рейтинги, появляются новые проекты, в числе которых — камерные крафтовые заведения с продуманным меню и душевным подходом, одновременно в небольших городах открываются рестораны высокой кухни. Рекордное количество городов-представителей в лонг-листе лишь подтверждает безграничный потенциал региона, что позволяет нам с уверенностью говорить о новых открытиях на нашей гастрономической карте.



Второе место занял ресторан «19», третье место — «Кусто», четвертое место — Yale, пятое место — Red Wall, седьмое место — «Парк культуры», девятое место — Pinci.

В специальной номинации «Шеф-повар года» победил Александр Николаенко («19»), премия «Женщина шеф-повар года» досталась Сабине Мельничук («Кафе 38»). «Сомелье года» признали Наталью Смирнову (Red Wall и «Цитадель»), «Официантом года» стал Никита Гладышев (Pinci). Премию «Выбор СМИ» получил ресторан Red Wall, победителем в номинации «Бар года» стал Travnik.

«Победы наших рестораторов — это очередное подтверждение, что нижегородский регион является одним из ведущих гастрономических центров страны», — прокомментировал итоги премии министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Нижегородская ярмарка неслучайно была выбрана в качестве площадки для чествования победителей: в октябре 2022 года правительство Нижегородской области и организаторы WTE заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития гастрономического туризма, а в прошлом году региональное минтуризма получило награду в специальной номинации премии «За вклад в гастрономическое развитие региона».

Чуть раньше организаторы представили итоги федерального рейтинга WTE. В этом году в сотню лучших ресторанов страны снова вошли нижегородские «19» (49 место), Yale (54 место), «Кусто» (55-56 место), а также «Парк Культуры» и Vinedo (100-105 позиции).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ресторан «19» Ресторан «Кусто» Ресторан Yale Ресторан Red Wall Следующая фотография 1 / 4 Ресторан «19» Ресторан «Кусто» Ресторан Yale Ресторан Red Wall

Как выбирают

Международная ресторанная премия Wheretoeat (WTE) учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Ежегодно формируются общий федеральный и региональные рейтинги: в ходе тайного голосования эксперты оценивают рестораны Москвы, Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, Центра России, Юга России, Татарстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Эксперты — профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетные представители специализированной прессы: владельцы и управляющие ресторанов, отельеры, шеф-повара, сомелье, виноделы, бармены, представители деловых кругов, журналисты, блогеры. В общероссийской коллегии 500 человек, в каждом регионе — своя коллегия из 100 местных экспертов. У журналистов есть своя специаль­ная номинация — «Выбор СМИ».

Где наши

В шорт-лист регионального рейтинга Wheretoeat Center, состоящий из 52 заведений, в этом году вошли 17 нижегородских ресторанов: «19», «Беzухов», Brera, Escape Restaurant, Fiorentina, «Гусь в яблоках», «Краса», «Кусто», Mitrich Steakhouse, «Министерство Завтраков», «Москва-Стамбул», Pinci, «Парк Культуры», Red Wall, «Цейлон», Yale и «Юла Пицца». Многим из них удается удерживать позиции в числе лучших уже несколько лет подряд (и отсутствие там свободных столиков даже будним вечером — лучшее подтверждение объективности экспертов), а несколько новых заведений попали в рейтинг уже в год открытия — это тоже о многом говорит.

Кроме того, регион был представлен в шести специальных номинациях, причем некоторые из них были практически полностью, а иногда и на 100%, сформированы из наших профессионалов. Так, на звание шеф-повара года претендовали нижегородские шефы Дмитрий Данилов («Кусто», Negroni Bar, Fiorentina), Дмитрий Дмитриенко (Mitrich Steakhouse, Yale), Олег Колисниченко (Pinci, «Москва-Стамбул») и Александр Николаенко («19»). Конкуренцию им составлял только Антон Рубцов из костромских «Грозы» и «Сыровара».

Та же история — с лучшими барами: альтернативой нашим Franky, Negroni Bar, Rozas, Travnik и «Медные трубы» стал только воронежский «Архив».

В пятерке лучших сомелье года — вообще все нижегородцы: Виктория Бродская, представляющая холдинг «Еда и Культура Project», Дмитрий Ехин (Vinedo), Наталья Смирнова (Red Wall, «Цитадель»), Кирилл Сулима (IlyinGroup), Вячеслав Уваров (Berёzka Group). «Выбор СМИ» тоже был полностью за нашими ресторанами: «19», Red Wall, Yale, «Кусто», «Самовар да утки».

В номинации «Шеф-кондитер года» Нижний представили Анна Кадникова (Ribs), Екатерина Калинина (Brera), Рушана Кухтина («Министерство Завтраков», Pasters, Salut! Specialty coffee) и Сабина Мельничук («Кафе 38»), которая также вошла в шорт-лист лучших женщин шеф-поваров Центра России.

Красноречивее всего масштаб достижений нижегородских рестораторов передает география регионального рейтинга: к Центру России организаторы WTE относят больше 30 городов, в том числе такие заметные туристические центры как Пермь, Самару, Уфу, Кострому, Тверь. В каждом из них есть свои яркие гастрономические точки, но тренды, судя по всему, снова задает Нижний.