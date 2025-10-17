«Алендвик» откроет кафе на трассе Пермь — Березники

Компания «Алендвик» открывает новое кафе на трассе в направлении Березников, в ТЦ «Клевер» (ул. Еловая, 17, отворот на д. Бобки), сообщили в пресс-службе компании.

Новое кафе будет представлено в формате Chicken с пиццей. Площадь заведения составляет 186 кв. м, вместимость — 28 мест. Откроется кафе в конце октября.

Посетителям сразу после открытия будет доступен самовывоз по предзаказу. Доставка будет запущена позже, после анализа предпочтений гостей. Кафе будет работать с 10:00 до 22:00, однако при высокой посещаемости график может быть расширен. Такая практика уже применялась в других точках сети, когда режим работы увеличивался вплоть до круглосуточного.

По словам представителей компании, ранее кафе в этом направлении не было, и его открытие на данном участке трассы создаст новую зону питания и отдыха для автомобилистов и жителей близлежащих населенных пунктов. Это уже пятое заведение сети «Алендвик», открытое с начала 2025 года.

ГК «Алендвик» — самая крупная сеть общепита в Пермском крае по количеству заведений: всего под управлением компании работает 71 точка продаж, 10 кафе работают на фуд-кортах. На текущий момент компания является единственным оператором в регионе, который управляет не только отдельно стоящими кафе, но и фуд-кортами в торговых центрах. Сегодня компания имеет в управлении международные бренды SFC-Express, BRandICE и собственные бренды: «Вкус странствий», «Поке-maN», «Пельмешки да вареники», Viva la Pizza, Good News и «Креп & Суп».