Служебная собака Шейла предотвратила доставку наркотиков в колонию №8 в Хохряках

В исправительной колонии №8 в Хохряках служебная собака Шейла обнаружила наркотики в посылке, предназначенной для осужденного, сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртии. Во время досмотра собака, обученная на поиск наркотиков, сигнализировала о наличии запаха.

Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии

В результате проверки в сладостях были найдены 22 свертка с гашишем общей массой более 4 г. Подозрительные свертки были направлены на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД по Удмуртии.

Анастасия Лопатина