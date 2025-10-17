Житель Пензы попал под следствие за гибель пешехода в ДТП на Кураева

В Пензе следствие возбудило в отношении местного жителя уголовное дело о гибели пешехода в ДТП (п.п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Согласно релизу, ночью 12 октября этого года на ул. Кураева в Пензе нетрезвый фигурант сбил 39-летнего местного жителя, который переходил дорогу по пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия. Пострадавший погиб на месте.

Фигуранта задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов