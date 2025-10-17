Оренбуржье получит дополнительно 600 млн рублей на устранение последствий паводка

Правительство России выделит Оренбургской области дополнительно 600 млн руб. для ликвидации последствий паводка. Средства будут направлены на компенсации пострадавшим и восстановительные работы. Об этом сообщает правительство Оренбуржья.

Весной 2024 года в регионе затопило более 30 тыс. домов, из которых около 3,5 тыс. стали непригодными для жилья. Кроме того, была существенно повреждена инфраструктура. Наибольший ущерб понесли Орск, Оренбург и Оренбургский район. Последствия паводка 2024 года устраняются в регионе до сих пор.

Георгий Портнов