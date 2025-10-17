ФСБ накрыла нарколабораторию с 30 кг «синтетики» в Магнитогорске

В Челябинской области сотрудники ФСБ пресекли очередной канал изготовления и сбыта наркотических средств. Житель Магнитогорска задержан за организацию подпольной нарколаборатории, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным следствия, 36-летний магнитогорец является активным участником межрегиональной организованной преступной группировки, специализирующейся на производстве и поставках синтетических наркотиков. Он причастен к контрабанде запрещенных веществ для дальнейшего сбыта в России бесконтактным способом в теневом интернете.

«Установлено местонахождение подпольной химической лаборатории по производству и расфасовке наркотического средства. В общей сложности оперативниками из незаконного оборота изъято более 30 кг веществ и компонентов для их производства, а также химические реактивы и лабораторное оборудование, используемые для производства»,— сообщает УФСБ России по региону.

В отношении магнитогорца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт и незаконные производство, хранение наркотических средств в крупном размере).