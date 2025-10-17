На улице Ленина, 88 в Перми снова откроется ресторан-бар «Облака», сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на соцсети заведения.

Торжественное открытие намечено на субботу, 18 октября. В этот день в баре пройдет вечеринка, хедлайнером которой станет поп-исполнитель KONFUZ.

В баре-ресторане снова будет открыта летняя веранда, а также на территории заведения откроются цветочный магазин, бутик клубники в шоколаде Romantic и представительство местного бренда одежды Le Pacantre.

Ресторан-бар «Облака» не работал несколько лет после смены владельца.