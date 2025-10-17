В Ульяновске из-за гололеда произошло массовое ДТП на Президентском мосту

Массовое ДТП произошло на Президентском мосту в Ульяновске утром в пятницу, 17 октября. Причиной происшествия стало обледенение проезжей части. Об этом сообщил глава города Александр Болдакин.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам очевидцев, на мосту столкнулись более 20 машин. На месте работают ответственные ведомства и службы. Информация о пострадавших уточняется.

Александр Болдакин поручил руководству «Дорремстроя» оперативно обработать противогололедными материалами участок подъезда со стороны Заволжья и все мосты и путепроводы в городе. Кроме того, чиновники потребовали от ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», которое отвечает за обслуживание и содержание Президентского моста, провести обработку проезжей части реагентами и очистить ее от снега и наледи в холодное время года.

Георгий Портнов