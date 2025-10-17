Самарский аэропорт возобновил работу после четырех часов ограничений

Аэропорт Курумоч приостанавливал обслуживание пассажиров из-за угрозы атаки вражеских беспилотников ночью и утром в пятницу, 17 октября. Об этом сообщает Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" два самолета»,— говорится в сообщении.

Самарский аэровокзал не работал с 1:21 до 5:46 (MSK+1). В регионе объявлялась угроза атаки БПЛА.

В настоящее время отменен вылет самолета из Самары в Москву. Также задерживаются два рейса в Анталью.

Георгий Портнов