Самарский аэропорт возобновил работу после четырех часов ограничений
Аэропорт Курумоч приостанавливал обслуживание пассажиров из-за угрозы атаки вражеских беспилотников ночью и утром в пятницу, 17 октября. Об этом сообщает Росавиация.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
«В период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" два самолета»,— говорится в сообщении.
Самарский аэровокзал не работал с 1:21 до 5:46 (MSK+1). В регионе объявлялась угроза атаки БПЛА.
В настоящее время отменен вылет самолета из Самары в Москву. Также задерживаются два рейса в Анталью.