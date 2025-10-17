В Пермском крае приток в Камское водохранилище упал до аномальных значений

Приток воды в Камское водохранилище уменьшился до самых низких с 2023 года значений, сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края». Причиной стал аномальный дефицит осадков на севере Пермского края.

За первую половину осени осадков выпало 25–30% от нормы. 15 октября приток воды в Камское водохранилище упал до самого низкого с октября 2023 года значения — 577 куб. м/сек. Это значение для середины октября является аномально низким. Рекордный минимум был зафиксирован в сентябре 2023 года — 466 куб. м/сек. В ближайшую неделю приток воды в водохранилище сохранится на низком уровне. Он может вырасти в конце месяца, при выпадении обильных осадков на севере Прикамья.

Летом приток воды в Камское водохранилище из-за дефицита осадков на севере края в июне и июле также был преимущественно ниже нормы. В августе он сократился до аномально низкого значения — 604 куб. м/сек., а затем увеличился из-за обильных дождей.

17–25 октября в Прикамье эксперты прогнозируют небольшие осадки слабой и умеренной интенсивности. В субботу и воскресенье на севере края возможен мокрый снег.