В Челябинске в аварии возле площади Революции пострадали четыре человека

Челябинские дорожные инспекторы устанавливают обстоятельства ДТП возле площади Революции, в котором пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, ранним утром 17 октября в районе дома №52 по проспекту Ленина водитель автомобиля Kia не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с автомобилем Citroen Berlingo, который изменил траекторию движения и врезался в Renault. Пострадали четыре человека, их госпитализировали бригады скорой помощи. По данным управления МЧС России по Челябинской области, один из автомобилей после столкновения загорелся, пожар ликвидировали спасатели.

Виталина Ярховска