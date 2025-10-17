В Хабаровском крае завершилась 10-летняя процедура банкротства «Дальспецстроя»

Арбитражным судом Хабаровского края завершено банкротство крупнейшей строительной организации Дальневосточного региона ФГУП «ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России» (в марте 2017 года переименовано во ФГУП «ГВСУ № 6»). Процедура длилась с 15 июня 2015 года, сообщила пресс-служба судов региона. Фактически она была завершена месяцем ранее.

В ходе конкурсного производства удовлетворены требования всех дольщиков, погашены требования второй очереди (требования первой очереди отсутствовали) в размере 125,9 млн руб., третьей очереди — на 6,2 млн руб. Также в полном объеме погашены иски участников строительства о передаче жилых помещений на сумму 94,8 млн руб. Требования кредиторов четвертой очереди погашены в размере 9 млрд руб., что составило 24,6% от общей суммы их запросов.

Первая стадия банкротства строительного гиганта — процедура наблюдения — была введена 9 июня 2017 года. Конкурсное производство в отношении должника было начато решением суда от 29 августа 2019 года. Срок данной процедуры неоднократно продлевался судом ввиду пополнения конкурсной массы, реализации входящего в нее имущества.

Причиной банкротства «Дальспецстроя» / ГВСУ №6 называли перенаправление значительных средств со строительства жилых, промышленных и административных объектов на Дальнем Востоке на возведение космодрома Восточный. «Дальспецстрой» являлся генподрядчиком строительства первой очереди космодрома. Как сообщал «Ъ», руководители строительной организации Юрий Хризман, а позднее и Юрий Волкодав были осуждены на длительные сроки за нецелевое использование средств и хищения. Последний скончался в клинике СИЗО в январе 2024 года.

Эрнест Филипповский