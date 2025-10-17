Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главе СКР доложат об итогах проверки качества ремонта челябинского драмтеатра

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления СКР по Челябинской области Константину Правосудову доложить о результатах проверки по информации о некачественном ремонте Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова, сообщает пресс-служба госоргана.

В социальных сетях распространяется информация о ненадлежащей реставрации театра, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Как отмечают в сообщениях, в 2021 году подрядчик провел ремонт с нарушениями, и в результате в марте 2025-го частично обрушились декоративные конструкции потолка в фойе.

В управление СКР по Челябинской области организована процессуальная проверка. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в октябре 2024 года театр драмы открылся после двухлетнего ремонта. Обновили фасад здания и главную сцену. Также ремонтные работы провели в фойе и других помещениях. Однако 15 марта 2025 года обнаружили, что потолок в фойе провис. Показы всех спектаклей до устранения технических неполадок приостановили. На место вызвали подрядчика, монтировавшего конструкцию. В результате было принято решение ее полностью разобрать, чтобы установить причину случившегося. По факту повреждения сегмента прокуратура Советского района Челябинска начала проверку.

В августе 2024 года уральское управление Ростехнадзора выявило нарушения требований безопасности при эксплуатации лифтов в театре. В отношении учреждения культуры возбуждено дело по ч. 1 ст. 9.1.1. КоАП РФ (нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов).

Виталина Ярховска

