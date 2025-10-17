Росавиация ночью ограничила полеты в ярославском аэропорту

Росавиация в ночь на 17 октября вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославль (Туношна). Об этом сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сообщение о введении ограничений опубликовано в 02:46 одновременно с аналогичными уведомлениями в Нижнекамске, Нижнем Новгороде и Сочи. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

В 07:07 ограничения были сняты. Один самолет, выполнявший рейс в Ярославль, был отправлен на запасной аэродром. Согласно онлайн-табло аэропорта, изменено время прилета и вылета рейсов между Сочи и Ярославлем. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ограничения также вводились 6 октября.

Антон Голицын